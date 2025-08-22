BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle, Nilüfer ilçesi Hasanağa mahallesi ve civarında 22 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında su verilemeyecek.

BUSKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 22-25 Ağustos tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara duyurulur."