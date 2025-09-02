

Ziyarette konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Zorlu süreç devam ediyor. Atlatmaya çalışıyoruz. Sadece entübeden çıktık yoğun bakıma girdik. Oradan da inşallah normal odaya geçeriz. Durumumuzu öyle tarif edeyim. Her gün uğraşıyoruz. Bu süreç gerçekten zorlu bir süreç. İnegöl sanayi şehri ama dünya’daki, ülkedeki ekonomik sıkıntıları bizde kulüp olarak yaşıyoruz. Bir toparlama sürecine girdik. Transfer tahtasını açma olayı bizim için önemli bir olaydı. Mevcut topçuların ödemesi, teknik heyet ödemeleri, esnaf özemeleri derken yeni sezon hazırlıklarına başladık. Yeni sezonla ilgili yine mecburen oyuncu almak zorundasın. Mali disiplin dedik bütçeyi küçülttük. Geçen seneden gelen kadroyu değiştik çünkü maliyetler yükseliyordu. Küçülerek doğru hamle yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da borç ödemeye çalışıyoruz. 3 aylık süreçte 50 milyonu geçip ödeme yapmışız. Nasıl yapıyorsunuz derseniz Allah yardım ediyor. Başka bir şey değil. TOGG bileti, reklam, bağış, kombine, isim sponsorluğu, o bu derken bir türlü döndürmeye çalışıyoruz ama her gün burnumuzdan soluyoruz. Bu manada siz değerli iş insanlarında da destek bekliyoruz. Bugüne kadar az demeden çok demeden destek oldunuz. Hepinize teşekkür ederiz.”



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD) İnegöl Şube Başkanı Sinan Yazaroğlu ise, “İnegöl’ü ben bazı mecralarda anlatırken gurur duyarak anlatıyorum. İnegöl’ün şöyle ihracatı var, bu kadar ihracat fazlamız var, bu kadar ticaretimiz var, sanayimiz şöyle sanayimiz böyle. Aynı zamanda hayırseveriz. Bazen Bursa’da hayır dernekleriyle sohbet felan oluyor. “İnegöl bizden daha çok yardım toplamış” diyorlar. Deprem oldu. Deprem de keza öyle. Birçok Büyükşehir ilinin yapmadığı şeyi bizim İnegöl yaptı. Yani bu takdire şayan bir şey ama iş spora, sportif başarıdaki faaliyetlere gelince son zamanlarda sınıfta kaldık. Bunu görüyorum. Biz inşallah elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah İnegöl’de spora ve sportif faaliyetlere hak ettiği değerli ve desteği kısa sürede verir. Yaptığınız TOGG çekişimi gerçekten güzel bir uygulama. Şehrin bütününe yayılmış bir proje bu. Bizde tüm üyelerimizle TOGG bileti alarak İnegölspor’umuza destek vereceğiz. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.