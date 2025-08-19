Bugün ‘Başkan Bozbey Burada’ programı kapsamında Yenişehir’de vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisi hakkında AK Parti’ye geçeceği iddialarına yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Başkan Bozbey açıklamasında, “Tabi biz işimizin başındayız. Tüm gücümüzle de Bursa’ya hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye de devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimize değer katan, Bursalının hayatına dokunan pek çok önemli projeyi yaşama geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Katılımcı, şeffaf ve özellikle hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmetleri Bursalılara götürüyoruz, Bursalılara sunuyoruz. Daha da büyük projeler içinde çalışmalarımıza yine sürekli olarak da devam ediyoruz. Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek bir amacı olabilir; Bizler işimizin başında proje üretirken, vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler. Bursa bize 1.5 sene önce onay verdi ve Bursalının taleplerini yerine getirme konusunda, Bursalılara hizmet etme konusunda güvendi ve bu güven doğrultusunda da bu emaneti biz onların istediği, onların arzuladığı şekliyle devam ettiriyoruz. Bursa’ya hizmet etmeye, Bursalının sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken şeffaf, adil ve hiç kimseyi ötekileştirmeden yapacağız. Çünkü Bursalıları seviyoruz, Bursalılar Mustafa Bozbey’i iyi tanırlar. Bursalılar Mustafa Bozbey’in nasıl bir kişiliğe, nasıl bir kimliğe sahip olduğunu çok iyi bilirler. Onun için Bursalıları seviyorum, Bursalılar kenetlendi, Bursa bütünleşti. Bu bütünleşmeyi bu kenetlenmeyi bu birleşmeyi asla hiç kimse bozamayacak.” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ