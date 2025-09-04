Ziyarette, DAĞ-DER Yönetim Kurulu Başkanı, dernek üyeleri ve DAĞ-DER Genel Başkanı Derya Başak da hazır bulundu. Toplantıda bölge halkının beklentileri, Bursa’nın ortak sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ yöresinin gelecekte çok daha değerli hale geleceğini vurgulayarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Bozbey, "Dağ yöresinde ben gittiğim her toplantıda aklıma geldikçe şunu söylerim; “Aman satmayın yerlerinizi”. Duymuşsunuzdur belki, ileride şehirden daha pahalı olacak orası. İnanın bana daha pahalı olacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde tapu müdürlüğüyle yapılan bir görüşmede edindiği bazı bilgilerin kendisini üzdüğünü ifade eden Bozbey, yabancıların bölgeye olan ilgisine dikkat çekti. "Yabancılar biliyorlar işte, niçin alıyorlar? Değerleneceğini biliyorlar çünkü.” şeklinde konuştu.