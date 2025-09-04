

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, “Kafkasspor Yönetim Kurulu olarak; 2025–2026 Osman Ungan Futbol Sezonunda iç sahada oynayacağımız tüm maçların bilet gelirlerini, Filistinli kardeşlerimize destek amacıyla ilgili resmî kurum ve yardım kanallarına ulaştırma kararı aldık. Mazlum coğrafyalara omuz vermek, gönül birliğiyle yaraları sarmak bizler için bir insanlık görevidir. Bu nedenle; “Bir bilet, bir mama, bir umut” anlayışıyla tüm hemşerilerimizi ve sporseverleri tribünlerimize davet ediyoruz. Her alınan bilet, Filistinli kardeşlerimizin sofrasına bir lokma, yavrularına bir umut olacaktır. Gelin, Kafkasspor ailesi olarak birlik olup bu anlamlı dayanışmada yerimizi alalım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Kaynak: BÜLTEN