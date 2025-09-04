Bugüne kadar 1000'i aşkın çocuğa ulaşan etkinlikler çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda onların özgüvenlerini artırmayı ve yeni beceriler kazanmalarını hedefliyor.

ÇOCUKLARA EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Çilek Yaz Okulu kapsamında futbol, satranç, binicilik, tiyatro ve yüzme branşlarında etkinlikler yapıldı. Program çocukların yalnızca spor ve sanatla ilgilenmelerini değil aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve sosyal becerilerini pekiştirmelerini sağladı. Ayrıca fen etkinlikleri ve 21. yüzyıl beceri atölyeleri ile çocuklara kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı sunuldu.

BİR AY BOYUNCA YOĞUN KATILIM

2025 yılı Çilek Yaz Okulu'na yüzlerce çocuk katıldı. Çocuklar bir ay boyunca hem yeni hobiler kazandı hem de arkadaşlıklarını güçlendirdi. Çilek Yaz Okulu her yıl daha fazla ilgi görerek çalışanların çocuklarına yönelik kapsayıcı yapısıyla ailelerden de büyük takdir topluyor.

SERTİFİKA TÖRENİ İLE SONA ERDİ

Etkinlikler, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Törende çocuklara katılım sertifikaları verildi ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde başarı dilekleri iletildi.



SOSYAL SORUMLULUK GELENEĞİ

Çilek, yalnızca özgün tasarımları ve kaliteli mobilyalarıyla değil topluma sunduğu katkılarla da öne çıkıyor. Çilek Akademi çatısı altında düzenlenen Yaz Okulu, şirketin sosyal sorumluluk anlayışının somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Çilek çalışanlarının çocuklarının gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyor ve bu projenin uzun yıllar devam etmesini hedefliyor.



ÇİLEK HAKKINDA

1996 yılında kurulan Çilek bebek, çocuk ve genç odası mobilyaları üretiminde uzmanlaşmış Türkiye'nin öncü markalarından biridir. "Çilekle düşle" sloganıyla hareket eden marka bugün 5 kıtada 50'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Çilek tüketicisine en fonksiyonel en güvenli ve en kaliteli ürünleri sunma vizyonuyla çalışırken tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla sektöründe fark yaratmaya devam etmektedir.