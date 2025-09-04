Bursa'nın Ağustos ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,91 oranında artarak 2,8 milyar dolar gerçekleşirken, yılın 8 aylık ihracat tutarı da yüzde 12,87'lik artışla 27 milyar 616 milyon 928 bin dolara ulaştı.

Jeopolitik belirsizliklere ve yakın coğrafyada sıcak çatışmalara rağmen, Bursa'nın ihracatı aralıksız sürüyor. Sürdürülebilir büyüme ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilinciyle çalışmalarına aralıksız devam eden Bursalı sanayiciler, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,02 oranında artarak 2 milyar 335 milyon 366 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 8 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 15,43'lük artışla 23 milyar 437 milyon 26 bin dolara ulaştı.

Tekstilde de, ihracat rakamları yukarı yönde seyrederken, Ağustos ayında 94 milyon 241 bin dolar ihracata imza attı. Bursa tekstilinin ihracatı, yılın ilk 8 aylık ihracatı ise 808 milyon 769 bin dolar olarak gerçekleşti.

Hazır giyim ve konfeksiyon da ise, Ağustos ayı ihracatı 70 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşirken, Ocak-Ağustos dönemi ihracatı toplamı ise 597 milyon 989 bin dolar seviyelerinde kaldı.

Meyve ve sebze ihracatı Ağustos ayında, 27 milyon 577 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, bu yılın 8 aylık dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,81'lik artışla 196 milyon 214 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: İHA