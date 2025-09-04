Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sundu.

Burada düzenlenen törende konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe başkanı Zemci Şahin şu ifadelere yer verdi:

"Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelede doğdu. Herhangi bir siyasi parti değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesi ve kendi kendini yönetme idaresinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bugünde Türkiye’nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi, devam eden siyasi yargı operasyonları partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz kalmıştır. 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il, ilçe örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. İl Başkanımız Özgür Çelik İstanbul delegemizin iradesi ile seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz mücadelemizden bir adım dahi geri adım atmıyoruz.

Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi için ‘Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi’ ifadesini kullanmıştır. Kurtuluşun ve cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı ilan edildi. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp, partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadelesine devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi’nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek olan kurtuluş haftamızda mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz."