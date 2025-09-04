Hastaneye kaldırılan sürücüye tedavisinin ardından 36 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesinde Alanyurt ile Akhisar Mahallesini birbirine bağlayan beton yolda seyir halinde olan Muhammet Ali Ö.(16) yönetimindeki 16 BUH 437 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu beton elektrik direğine çarptı. Tarlalık alana uçan otomobilde sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavinin ardından ehliyetsiz sürücüye ve otomobil sahibine 36 bin lira idari para cezası kesildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK