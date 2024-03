Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönemde 11 kentsel dönüşüme imza atacaklarını, İnkaya'da 500 dönümlük yeni millet bahçesi ve Osmangazi Meydanı'nın 2.etabına imza atacaklarını belirterek, "Tarihi dönüşümü Kayhan ve Hisar bölgesinin tamamına yayacağız. Yeni dönemde dirençli şehirle çevre ve şehircilik standartlarını yükselteceğiz. Yeni bulvarlar ve yeni yollar yapacağız. Afet yönetim merkezini inşa edeceğiz. Vatandaşımıza daha fazla dokunacağız" dedi.



Dirençli şehirler yeni dönemde de en önemli konu başlıklarından biri olacağını belirten Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, 11 ayrı konum belirlediklerini söyledi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 4. dönem tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar yeni dönem projelerini açıkladı. Soğanlı Kentsel dönüşümü ile 50 bini aşkın sağlam planlı konut inşa ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “200 ile 400 bin kişinin güvenli konutlara yerleşmesine vesile olduk. Yeni dönemde yerinde ve güvenli yaşam ilkesiyle 11 ayrı konum belirledik. Vatandaş talepleri öncelikli dönüşümü hızlıca başlatıyoruz. Afetlere kendimizi dirençli hale getirirken, muhtemel afete hazırlık yapıyoruz. Yeni dönemde afet koordinasyon merkezini ilçemize kazandırıyoruz. İlçemizin afetlere karşı tüm kapasitesini yönetecek kent haritasını hazırlıyoruz. Yeni deprem toplanma alanlarını oluşturuyoruz. 238 toplanma alan sayısını 500’e çıkaracağız. Osmangazi Meydanı ile çöküntü bölgesini vitrin haline getirdik. Meydanda 2. etaba başlıyoruz. Osmangazi Meydanı Bursa’nın yeni buluşma noktası olacak. Ulaşımda yeni yollar açarak trafiğe nefes aldıracağız. Hamitler Dereçavuş arası imar yolu, Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşında yeni yollar yapacağız. Şehre yaptığımız her dokunuşun bugünden geleceğe iz bırakacağına inanıyoruz. Yeni dönemde çevre şehircilik standartlarını yükselteceğiz" diye konuştu.

"Kuruluş dönemine ait izleri koruyacağız"

Bursa ne kadar değişirse değişsin ilk kuruluş döneminin izlerini taşıyor. Bursa tarih şehridir. Bu kimliği korumak ve geleceğe en iyi şekilde aktarmak için gayretle çalışacağız. Panoroma 1326 Fetih Müzesi, Hanlar Bölgesi ve Hisarda yaptığımız çalışmalarla 567 restorasyon ile markayız. Hisar bölgesinde binlerce yıllık tarihin izini sürüyoruz. Arkeopark ile açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Hisar Üftade kentsel dönüşüm çalışmasıyla seyir terası haline getiriyoruz. Hem ipekyolu aksını, hem de 1326 Bursa’sını gün yüzüne çıkarıyoruz. Hisar bölgesini kentimizin turizm rotası ile sokak sağlıklaştırma çalışmasına devam edeceğiz. Romangalı fabrikası restorasyon çalışması ile Bursa devasa bir eserle buluşacak. Tarihi İpek Yolu aksı içinde önemli bir yere sahip Bursa ipekçiliğini tanıtmak noktasında bu değerin kazandırılması büyük bir görevdir. 19. Yüzyılda inşa edilen ipek üretiminin yapıldığı tarihi fabrika binası özgün kimliğine kavuşturulacaktır. Müze restorasyon kafe, uluslararası etkinlik alanı olarak kullanılacak. İpekçiliğe de hizmet edecektir” dedi.



"Kayhan'ı eski kimliğine kavuşturacağız"

Kayhan’da yeni çalışmalara imza atacaklarını belirten Dündar, “Bu bölgeyi kültür aksı yayalaştırma projesiyle kent turizmine kazandırıyoruz. Antika pazarı ile eski eşya meraklılarını Kayhan’da buluşturacağız. Sivil mimari örneği binaları da kazandıracağız. Yeşil alan konusunda önemli çalışmalara imza attık. Mahallelere kazandırdığımız 451 park ile ilçemize 1 milyon 700 bin metrekare nitelikli yeşil alan kazandırdık. Yeşil alanı 2 milyon metrekarenin üzerine çıkarıyoruz. İnkaya’da 450 dönüm doğa spor alanları parkuru yeni şehir parkı olacak. Mahallelere sokak oyunları parkları kazandıracağız. Sağlıklı hayatın temeli spor yapmak. Herkes spor yapsın diye spor ve kondisyon parkları kazandıracağız. Daha yeşil Bursa için elimizden geleni yapıyoruz. Sıfır atık projesiyle atıkların dönüşümü için önemli mesafe kat ettik. Geri dönüşüm çalışmalarımızı yeni dönemde kesintisiz sürdüreceğiz. Yenilenebilir enerji üretimi önemli. Fetih Müzesi ve Veysel Karani Kurban kesim tesisinde geçen yıl enerji ihtiyacımızın yüzde 25’ini güneşten sağladık. Bu rakamı ikiye katlamayı planlıyoruz” dedi.

"Gencinden yaşlısına, öğrencisinden sporcusuna herkese dokunacağız"

Sosyal belediyecilik için Barem ile zirveye ulaştıklarına dikkat çeken Başkan Dündar, “200 yatak kapasiteli huzurevi, 150 kişilik engelli ve 150 kişilik Alzheimer merkezi ile örnek oldu. Farklı merkezlere kazandıracağımız anne çocuk merkezleri ile 4-6 yaş çocukları okullara hazırlayacağız. Gençlik hizmetleri önemli konuların başında geliyor. Gençlerimize ders çalışıp kendilerini geliştirecekleri mekanlar hazırlıyoruz. Osmangazi Meydanındaki kütüphane başta olmak üzere sayıyı arttıracağız. Bilgi evleri kazandırmaya devam edeceğiz. Sınavlara bilgi evlerinde hazırlanan 18-25 yaş gençlere moral etkinlikleri düzenleyeceğiz. O kafe bu kafe gençlerden büyük ilgi gördü. Mekanlarımızın sayısını yeni dönemde arttıracağız. Güçle aile güçlü toplum ilkesiyle hayata geçirdiğimiz aile merkezlerinin sayısını arttırıp Osmek kurslarını geliştireceğiz. Yılda 3,5 milyon ekmeği ücretsiz ulaştırdığımız Somuncu Baba ekmek fırını ve aşevi ile yeni gönül köprüleri kuracağız. Yeni dönemde kadınlarımıza mutfak, emeklilerimize pazar, öğrencilerimize ulaşım desteklerini başlatıyoruz. Talepleri belediyemizin internet sitesinden almaya başladık. Hemşehrilerimizi kültürel sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Can dostlarına da sahip çıktıkların belirten Dündar, şöyle konuştu;

“Sahipsiz hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz. Yeni dönemde daha donanımlı olacak Gurabahane-i Laklakhane’yi kazandıracağız. Akpınar Kültür merkezini hayata geçiriyoruz. Proje ile Akpınar Kültür Merkezi yerinde daha güvenli ve konforlu olarak bölgeye kazandırılacak. Kapalı pazar alanları sayısını arttıracağız. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran aile sağlığı merkezlerine yenilerini ekleyeceğiz, mahalle hizmet binaları, muhtarlık ve taksi durakları yenilenecek. Düğün ve davet salonları mahallelere kazandırılacak. Yunuseli ve Kükürtlüde sporcu fabrikalarını kazandıracağız. Dijital gösterim merkezi ile sanat ve eğlenceyi buluşturacağız. Ziyaretçiler sanal evrende yolculuk yapabilecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önce insan diyerek eser belediyeceliğini sürdüreceğiz. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Önümüzdeki dönemde de Bursamıza dev eserler kazandırmaya devam edeceğiz.”

“Türkiye belediyecilikle 1994 yılında tanıştı”

Bursa hanları ve çarşılarında ahi geleneğinin yaşatıldığını, ipekyolunun doğudaki son batıdaki ilk şehri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Ahmet Hamdi Tanpınar ‘insan Bursa’da ikinci bir zaman vardır daha düşenebilir’ der. Bursa atalarımızın mirası olduğu kadar çocuklarımızın da emanetidir.

Bu emanete sahip çıkmak en güzel şekilde geleceğe taşımak bizim asli vazifemizdir. Türkiye’de 27 Mart 1994 tarihinde yerel yönetimlerde önemli bir kırılma yaşandı. Bu tarih sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul büyükşehir belediye başkanı olarak seçilme tarihi değil, Türkiye’nin hizmet belediyeciliği ile tanıştığı tarihtir. Sadece çöp toplayan su ve kanalizasyon ile ilgilenen belediyeler şimdi hayatın her alanında varlığını hissettiren kurumlara dönüştü. Hizmet belediyeciliği için yerel kalkınma sloganıyla göreve başladık. 2009 yılından bu yana marka şehirler vizyonu, gönül beledeyeciliği temasıyla koşmanın onurunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Ruhaniyetli şehir Bursa’ya hizmet etme imkanı veren Allah’a şükrettiklerini belirten Dündar, “Yeni bir etaba başlıyoruz. Türkiye’nin yeni yüzyılında gerçek belediyecilik ilkesiyle yerel yönetimlerde 15 yıllık tecrübe ve ilk günkü aşkla yeni sayfa açıyoruz. Tevuza gayret samimiyetle yeniden yola çıkıyoruz. Soğanlı kentsel dönüşüm ile Panoroma fetih müzesi ile tarihi mirasa sahip çıkmada örnek olduk. Osmangazi Meydanı ile kentin kalbindeki çöküntü bölgesini cazibe merkezine getirdik. Bursa’da bugüne kadar yaptığımız 567 restorasyonla ecdada vefa borcumuzu ödedik. Hisar bölgesinde binlerce yıllık tarihin izlerini sürüyoruz. Roma Bizans ve Osmanlı kalıntılarına ev sahipliği yapan Hisar’ı arkeoparka dönüştürüyoruz. Tarihi sur ve kapılar medrese, türbe ve konakları özgün kimliğine kavuşturduk. Yaşayan tarih Hisar içi projesiyle hem tarihi ipekyolu aksını hem 1326 Bursasını gün yüzüne çıkarıyoruz. Çevre konusunda da önemli adımlar atıyoruz. 1 milyon 700 bin metrekare yeşil park kazandırdık. Macera park, tematik parkla macera severlerin vazgeçilmezi oldu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışı ile sosyal ve örnek projeleri hayata geçirdik. Barem Bakım Rehabilitasyon merkezi fonksiyon ve büyüklüğü ile Türkiye’de bir ilk oldu. Osmangazi Belediyesi aile sağlığı merkezi 28’dir. Soğanlı aş evi, sevgi mağazası, somuncu baba aşevi sosyal sorumluluk projesi 56 şehri nüfus yoğunluğunda geride bıraktık. Merkezden kırsaldaki en ücra mahallemize kadar her bireyin hayat kalitesini üst seviyeye çıkarıyoruz” dedi.

Osmangazi atletizm salonu, olimpiyatlar için nice sporcular yetiştireceği belirten Dündar, “26 farklı mahalleye kazandırdığımız spor salonlarında binlerce lisanslı sporcu başarılarımıza yenilerini ekliyor. Türkiye’nin en büyük proje okulunu ilçemize kazandırdık. Okullarımızın eksiklerinin giderilmesi, eğitim materyalleri ile desteklemede ön sırada olduk. Bulvar, yol genişletme çalışmaları, çıkmaz sokakların açılmasıyla trafiğe rahat nefes aldırıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Alpaslan Türkeş, Çelebi Mehmet bulvarlarını, köprüleri yeni yolları ve üst geçitleri hayata geçirdik. Osmangazi Meydan otoparkı ile birlikte 4 bin araç kapasiteli otoparklar inşa ettik. 31 meydan ile mahallelerimizi rahatlattık. Kapalı pazar yerlerini model haline getirdik. 37 kapalı pazar yeri ile market konforunda hizmet sunuyoruz. Millet kıraathaneleri, cami ve mescitler ile yediden yetmişe herkese hizmet ediyoruz. Can dostlarımızın her zaman yanında olduk. Osmangazi olarak asrın felaketinin hemen ardından olay yerine ulaştık. Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Cumhurbaşkanlığı tarafından devlet üstün fedakarlık madalyası ile ödüllendirildik. Bugüne kadar yaptıklarımız ortada. Biz boş vaatlerle değil, kalıcı eserlerle halkımızın karşısına çıkıyoruz. Yeni dönemde de hizmet belediyeciliğini kesintiye uğratmayacağız” diye konuştu.

Türkiye’de taş üstüne taş nasıl konulur bunun derdinde olduklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Yapılan eserler aslında bizim anlayışımızın en güzel göstergesidir. O kadar iddialıyız ki, bizden başka Cumhur ittifakından başka Türkiye’de böyle eserler ortaya koyabilecek başka bir siyasi hareket, ya da bize rakip olabilecek başka aday bulamazsınız. Biz inanıyoruz ki, bundan çok daha fazlasını yapabiliriz. Bunun yolu da bir sinerji yakalamaktan geçiyor. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, merkezi hükümet. 3’lü saç ayağını bir araya getirdiğinizde işler daha bereketli, hızlı olur. Bu dönemde bütün belediye başkanlarımız, biz inanıyoruz ki, Bursa’da 17’de 17 yapabiliriz. İnsanlar hizmete aç. Belediyecilik görmek istiyor. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği ilçeler kasabaya dönmüş durumda. Milletin refahını düşünme derdi yok. Bursa’da 17’de 17 yapalım. Büyükşehirde gayretli, çalışkan bir isimle farklı Bursa’yı inşa edelim. Benim vereceğim söz şu, Bursa’nın neye ihtiyacı varsa, başkanlarımızın adeta çalışan gibi bunu takip edecek ihtiyacı varsa bunları takip etmek durumundayız. Biz bu şehre sevdalıyız. Yerelde de genelde de farklı bir Bursa’yı inşa edeceğiz

Çok konuşulan raylı sistem, hızlı trenlerin tamamlandığı bir döneme farklı bir Bursa’ya giriyoruz. Sizlerin desteği çok önemli. Ben bu kadar çalışkan bir başkanımız olduğu için. Her kesimle barışık bir başkanımız olduğu için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Tanıtım toplantısına TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti MKYK üyesi Önder Matlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, Ak Parti, MHP, BBP ilçe başkanları yöneticileri ve meclis üyesi adayları ile partililer katıldı.