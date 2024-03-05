MALZEME LİSTESİ: 2 havuç 1 patates 1 soğan tuz su zeytinyağı TERBİYESİ İÇİN: 1 kase yoğurt 1 limon 3 çorba kaşığı un su ÜZERİ İÇİN: tereyağı toz kırmızı biber HAZIRLANIŞI: Havucu ve soğanı minik küp şeklinde doğruyoruz. Çorba tenceresine zeytinyağı döküyoruz. Soğanı ve havucu koyup kavuruyoruz. Patatesi de aynı şekilde doğruyoruz. Havuç yumuşayınca patatesi de ekliyoruz. Kavuruyoruz ve sıcak suyunu veriyoruz. Tuzunu atıyoruz ve kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Terbiyesi için, bir kaseye yoğurdu ve unu koyuyoruz. Limon suyunu sıkıyoruz. Biraz soğuk suyla kıvamını açıp çırpma teliyle karıştırıyoruz. Çorbanın sıcak suyundan da biraz terbiyey koyup bir yandan da kesilmemesi için devamlı karıştırıyoruz. Ilımış olan terbiyeyi yavaş yavaş çorba tenceresine ilave edip bir yandan da yine karıştırıyoruz. Çorbanın kıvamı ortaya çıkana kadar pişiriyoruz. Kıvamı çok koyu olursa sıcak suyla kıvamını açıyoruz. Üzeri için, tereyağını tavada eritiyoruz. Toz kırmızı biberi koyuyoruz ve kızarınca altını kapatıyoruz. Çorbamız pişince üzerine tereyağını gezdirerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi