Bursa'nın deneyimli avukatlarından biri olan 1967 doğumlu Orhaneli kökenli Mustafa Yavuz, siyaset sahnesinde önemli görevlere imza atmış bir isimdir. İlk ve orta öğrenimini Bursa İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayarak dini eğitime verdiği önemi göstermiştir. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, bu süreçte İlim Yayma Cemiyeti Vefa Yurdu'nda kalarak sosyal faaliyetlere de katkıda bulunmuştur.

1992 yılından bu yana Bursa'da serbest avukat olarak çalışmaktadır. Hukuki alanda gösterdiği başarılarla tanınan bu isim, Bursa'nın saygın avukatları arasında yer almaktadır. Evli ve üç çocuk babası olması, aile değerlerine verdiği önemi vurgulamaktadır.

Siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliği ile başlamıştır. Hızlı yükselen kariyeri, 2003-2006 yıllarında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı ve İlçe Başkan Vekilliği ile devam etmiştir. Bu dönemde parti içi yönetimde etkin bir rol üstlenmiştir.

Sonraki dönemlerde siyasi görevlerine devam eden isim, 2010-2012 yıllarında AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2012-2014 yıllarında AK Parti Demokrasi ve Hakem Heyeti Kurulu üyeliği görevini yürütmüş, partideki iç demokrasi süreçlerinde rol almıştır.

2014-2015 yıllarında AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu dönemde parti içindeki seçim stratejileri ve organizasyonlarına katkı sağlamıştır.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Milletvekili aday adaylığı ile siyasi arenadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Bu dönemde Bursa'dan milletvekili aday adayı olarak halka hizmet etme arzusunu ortaya koymuştur.

Siyasi kariyerindeki önemli bir durağı, 2020 yılında gerçekleştirilen AK Parti Bursa İl Başkan Adaylığı olmuştur. Parti içindeki yetkinliği ve güvenilirliği nedeniyle Bursa il başkanlığına aday gösterilmiştir.

Ayrıca, toplumla iç içe olan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen bu isim, Bursa İlahiyat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, MÜSİAD Bursa Şubesi yedek yönetim Kurulu üyeliği ve Kızılay Bursa Şubesi yedek yönetim kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

1993-2015 yılları arasında BİHMED (Bursa İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği) yönetim kurulu üyeliği yapmış ve mezunlar arasında dayanışmayı güçlendirmiştir.

1996-2002 yılları arasında ise DAĞDER (Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği) yönetim ve başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu dernek aracılığıyla bölgesel kalkınma ve dayanışma çalışmalarına katkı sağlamıştır.