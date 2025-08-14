MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

26/08/2025 Tarihli Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz Satış İhalesi



BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZ

ÖLÇÜMÜ

(M²) İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE SAATİ 1 Güllüce 2508 1 Arsa 4.333,62 Sanayi Alanı (E=1,00) 43.336.200,00 1.300.086,00 14:00 2 Güllüce 2508 2 Arsa 2.871,76 Sanayi Alanı (E=1,00) 28.717.600,00 861.528,00 14:02 3 Güllüce 2508 3 Arsa 2.756,18 Sanayi Alanı (E=1,00) 27.561.800,00 826.854,00 14:04 4 Güllüce 2506 1 Arsa 3.315,19 Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (E=0,40) 39.782.280,00 1.193.468,40 14:06 5 Tepecik 0 1374 Tarla 15.000,00 Tarım ve Hayvancılık Gelişme Alanı (E=0,20) 12.750.000,00 382.500,00 14:08



1-Yukarıda özellikleri, ihale tarihi ve ihale saati belirtilen Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır

2-İhaleler 26 Ağustos 2025 Salı günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresindeki Gençlik ve Spor Merkezinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 5.000,00TL (Beşbinlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz veznesine nakit olarak veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

5- Başvuruda bulunulacak olan taşınmaza ait ödemeler (şartname ve geçici teminat) Vakıflar Bankası TR64 0001 5001 5800 7264 5250 21 Nolu İBAN (Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı) hesabına, açıklama kısmına taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtilerek ayrı ayrı yatırılabilir.

6-İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Belediyemizce yapılacak olan ihalelere katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.



A) İstekli gerçek kişi ise;

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c-İkametgah Belgesi,

d-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu,

e-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(5.000,00 TL)

g-Vekalet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname,

h-2886 sayılı Kanunun 37.maddesine göre hazırlanmış,

a-Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b-İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)



B) İstekli tüzel kişilik ise;

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

c-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

d-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,

e-Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(5.000,00 TL)

g-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu,

h-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

ı-Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

i-2886 sayılı Kanunun 37.maddesi usulüne göre hazırlanmış,

a-Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b-İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)



8- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

9-İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.