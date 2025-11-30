Teklifte, 1 Ocak 2016’dan önce birikmiş GSS primlerinin yanı sıra bu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamlarının tamamen silinmesi öngörülüyor. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin bu düzenlemeden faydalanacağı, toplamda 3 milyar 258 milyon liralık borcun tahsilinden vazgeçileceği belirtiliyor.

Özellikle gelir testine hiç başvurmamış olanlar ile düşük gelir nedeniyle primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalar sonrasında dahi borç yükünü azaltamayan vatandaşlar düzenleme kapsamında yer alıyor. GSS sistemi; Türkiye’de yaşayan ve geliri belirli seviyenin üzerinde olan bireyleri, isteğe bağlı sigortalıları, öğrencileri ve bazı çocuk kategorilerini kapsayan geniş bir çerçeveye sahip.

Ayrıca farklı kanunlar uyarınca aylık alanlar, devlet korumasındaki çocuklar, Türkiye’de başka bir ülkeden sağlık güvencesi bulunmayan yabancılar ile işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamındaki gruplar arasında bulunuyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon kişinin GSS borcu olduğu biliniyor. Bu kişilerin yaklaşık 2 milyonu primlerini kendileri öderken, geriye kalanların borçları devlet tarafından karşılanıyor.