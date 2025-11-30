Meyve ve sebze sektörünün tanınmış markalarından Saraylım, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Şirketin başvurusunu değerlendiren Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına hükmetti. Aynı kapsamda, Saraylım Tarım’la birlikte grubun diğer dört şirketi ve bu şirketlerin ortakları için de benzer karar alındı.

Mahkemenin kararı, firmaların yeniden yapılanma sürecinin devam etmesine olanak sağladı. Şirketlerin geleceğini belirleyecek asıl duruşma ise 28 Ocak 2026’da görülecek. Bu duruşmada, konkordato sürecinin başarıyla tamamlanıp tamamlanamayacağı netleşecek.

Çorum’da mühendis bir aile tarafından kurulan Saraylım, Türkiye’nin 35 ilinden tedarik ettiği yaş meyve ve sebzeleri işleyerek 25 ülkeye ihracat yapan önemli üreticiler arasında yer alıyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirketin kamuya açık mali verilerine göre 2023'te net satış gelirinde karda ancak aynı dönem net kar marjında düşüş yaşandığı görüldü.