Mustafakemalpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, beş yıl içinde on binlerce bireye el uzatarak önemli bir etki yarattı. İlçenin düzenini sağlamak adına aktif bir rol üstlenen müdürlük, 5 yıl içerisinde 2 bin 129 hasta nakil, 3 bin 802 kanser hastası, 17 bin 400 engelli ve yaşlı vatandaş, 6 bin 402 cenaze, 3 bin 150 sağlık taraması, bin 362 din görevlisi ulaşım, 74 bin cenaze yakını ulaşım desteği sağlayarak toplamda 518 bin 150 kişiye dokundu.

Müdürlük, sadece ulaşım alanında değil, aynı zamanda kent mobilyaları üreterek ilçenin eksikliklerini giderdi ve çöp konteynerlerini yeniledi. Ayrıca, sokak kütüphaneleri ve ilçede yaşayan hayvan dostları için 153 yuva kazandırarak sosyal sorumluluk projelerine imza attı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın liderliğinde, 6 Şubat depremini yaşayan 11 ili etkileyen bir felaketin ardından müdürlük, 156 bin sıcak yemek dağıtarak dayanışma ve birlik ruhunu vurguladı. Başkan Kanar, gençlerle sık sık bir araya gelerek toplam 46 bin 790 öğrencinin yanında olduğunu belirtti. Başkan Kanar, "Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, sadece kent mobilyaları ve araç bakımıyla değil, aynı zamanda insanlarımızın sağlığına yönelik de önemli bir rol üstleniyor. Kanser hastalarımızın zorlu süreçlerinde yanlarında olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, ilçemizin her alanında hemşehrilerimize destek olmak ve yaşam kalitelerini artırmak" şeklinde konuştu.