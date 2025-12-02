Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yürekleri ısıtan bir programda engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Engelli bireylerin hayatın tüm alanlarına eşit şartlarda katılabilmesi, toplumsal yaşamda güçlü ve görünür bir şekilde yer alabilmesi için çalışmalarını özveriyle sürdüren Osmangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yemek programı düzenledi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan organizasyon; Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Program boyunca tüm konuklarla yakından ilgilenen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri de eşlik ederek destek verdi.

Bir ulusun gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli göstergelerden birinin özel ihtiyaç desteği duyan yurttaşlarına verdiği değer ve sunduğu hizmetler olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Osmangazi Belediyesi olarak, Kent Konseyi’ndeki görevli arkadaşlarımızla birlikte her zaman yanınızda olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Sizinle bir anımı paylaşmak isterim. 1 Kasım 2015’te milletvekili seçildiğimde, seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ilk konuşmamı yine Dünya Engelliler Farkındalık Günü vesilesiyle yapmıştım. O günü hala unutamam. Benim için çok özel bir anıydı. Daha sonra CHP’de sağlık komisyonunda engelli biriminden sorumlu olmuştuk ve o zaman Türkiye’de pek çok sorunu birebir görme, ailelerin yaşadığı zorluklara yakından tanıklık etme fırsatımız olmuştu. Dolayısıyla sizlerin yaşadığı sıkıntılar, aynı zamanda bizim derdimiz oldu. O sorunların her birini çözüme kavuşturmak ve yaşamınızı kolaylaştıracak adımları ne kadar hızlı atarsak, bizler de o kadar mutlu oluyoruz. Bu vesileyle yeniden 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nü kutluyor; hepinizin dünyaya farklı bir renk, farklı bir değer kattığını gönülden ifade etmek istiyorum. Ailelerimize gösterdiği emek ve sevgi için ayrıca teşekkür ediyorum."

İlçede yaşayan tüm engelli bireylerin daha aktif, daha erişilebilir ve daha görünür olabilmesi adına Başkan Erkan Aydın’ın güçlü liderliğiyle çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ise, "Artık birçok platformda engelli bireylerimizin sesini daha gür bir şekilde duyurmaya başladık. Eğitimde, istihdamda, kültürel ve sosyal faaliyetlerde aklınıza gelebilecek tüm alanlarda Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Kent Konseyi çatısı altında güzel çalışmalar yapıyoruz. Tüm engelli bireylerin hayatına dokunan, onları güçlendiren ve toplumsal yaşama daha sıkı bağlarla katılmalarını sağlayan faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda, 7 Aralık Pazar günü Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak ‘Miras Değil, Mübarek’ adlı tiyatro oyunumuzla sahne alacağız. Buradan tüm halkımızı sevgi ve saygıyla davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve OBAM üyeleriyle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bunun yanı sıra program sonunda Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcılara afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimi özveriyle takip eden engelli bireyler, afetlerin oluşum nedenleri, risklerin nasıl azaltılabileceği, afetlerde önem taşıyan davranış biçimleri konularında bilgilendirildi.

Engelli bireyler ve aileleri böyle güzel bir etkinlikte kendilerini bir araya getirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.