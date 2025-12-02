

Edinilen bilgiye göre, telefoncu dükkanında henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma sırasında çevredeki esnaf, olayı sakinleştirmek için devreye girdi.

Olay anında dükkanın önünde bulunan kadın vatandaşın gitmesi için çevre esnafı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada müşterilerden bir diğerinin dükkandaki esnafa küfretmesi üzerine sinirlerine hâkim olamayan esnaf, dükkanın içinden bağırarak tepki gösterdi.

Kavganın büyümesini engellemek isteyen diğer esnaf hem telefoncuyu sakinleştirdi hem de tarafları uzaklaştırdı. Kısa sürede kontrol altına alınan gerginlik, çevre esnafının müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA