Sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, sokaktaki 14 işletmeye uyarıda bulunarak işgaliye alanı dışında kalan tüm eklentilerin sökülmesini istedi. Çevik kuvvet ekipleri de yoğun güvenlik tedbiri aldı.

Bursa'da tarihi dokusuyla ün salan ve turizm alanlarından biri olan, Arap Şükrü Sokağ'ında işletmeler usülsüz tente kullandıkları nedeniyle belediye ekipleri harekete geçti. Uygulama sırasında çevik kuvvet ekipleri de bölgede tedbir aldı ve sokağın giriş-çıkışlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Belediye ekipleri, güvenlik önlemleri çevresinde işgaliye yapan dükkanların önündeki tenteleri söktü.

Esnaf ise karara tepki gösterdi. Sokağın işletmecilerinden Türkeş Aydın, "Burada daha önce bize izin verilmişti. Şimdi ise tenteleri kaldırıyorlar. Önümüz yılbaşı, burada yaklaşık 30 işletme var. Şimdi biz ne yapacağız?" dedi.

Tarihi dokusu ve eğlence hayatıyla bilinen Arap Şükrü Sokağı'nda, geçmiş dönemde yapılan cam bölme ve tente uygulamalarının kaldırılmasına yönelik işlemlerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.