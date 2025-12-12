Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/53 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Kavaklı Mah., Köycivarı Mevkii 2450 Ada, 3 Parsel , 330,63 m2 alanlı, Arsa vasıflı anataşınmazın üzerinde herhangi yapılaşma bulunmayıp boş tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz köşe konumludur.

İmar Durumu :Tatkavaklı 1/1000 Ölçekli, Revizyon İmar Planında, Ayrık Nizam,2 Kat,TAKS:0,30,TAKS:0,60, Konut Alanında yer aldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 991.890,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Büyükova koruma alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Kavaklı Mah., Köycivarı Mevkii 2450 Ada, 2 Parsel , 457,28 m2 alanlı, Arsa vasıflı ana taşınmaz taşınmazın üzerinde herhangi yapılaşma bulunmayıp boş tarla olarak kullanılmaktadır.

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli, Revizyon İmar Planında, Ayrık Nizam,2 Kat,TAKS:0,30,TAKS:0,60, Konut Alanında yer aldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.234.660,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Büyükova koruma alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.