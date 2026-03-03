Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (YAPDER) tarafından gerçekleştirilen 18. Küresel Isınma Kurultayı ve Yeşil Ekonomi Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı. YAPDER Başkanı Celal Toprak, iklim krizinin artık ertelenemez bir sıkıntı olduğuna dikkat çekerek, 'İklim değişikliği, şehirlerimizi, ekonomimizi ve hayat tarzımızı doğrudan etkiliyor. Bu sebeple ortak akıl, ortak sorumluluk ve güçlü iş birlikleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor' dedi.

Toplantıda karbon ayak izi programı COP31 ile ilgili açıklamalar damgasını vurdu. İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj'a ambalaj 'Sektöründe Karbon Ayak İzi Sertifikası' alan ilk marka olması sebebiyle Yeşil Ekonomi Ödülü verildi. İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü Kadri Yeltekin adına ödülü alan İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj Fabrikalar Müdür Yardımcısı İsa Akbal, bu tarz çevreci çalışmalara devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

'İhlas Matbaacılık ve İhlas Ambalaj ailesi adına, böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve bu özel ödüle layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Bildiğiniz üzere ambalaj sektörü, döngüsel ekonominin ve sürdürülebilirliğin en kilit noktalarından birini oluşturuyor. Bizler, üretimin her aşamasında tabiata olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu vizyonun en somut sonucu olarak, ambalaj sektöründe 'Karbon Ayak İzi Sertifikası' alan ilk marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika, bizim için sadece bir belge değil; gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma sözümüzün bir nişanesidir.'

Etkinliğe ev sahipliği yapan ALKO Okulları Kampüs Müdürü Murat Çeliker de 'Yaşayan Okul' mottosu ile hareket ettiklerini belirterek, öğrencilere yalnızca sınıf içinde bir öğrenim sunmaktan çok hayatın içinde de olmalarını önemsediklerini söyledi.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Levent ise Kurultayın çok kıymetli olduğunu söyleyerek, 'İklim krizi ve küresel ısınmanın gıda arz güvenliğini etkilemekte. İstanbul'un bu konudaki sürdürülebilirliğinde ani hava değişiklikleri ve kuraklık önemli bir yere sahip' dedi.

8. Yeşil Ekonomi Ödülleri'ni alan isimler

* İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü - Kadri Yeltekin

* İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı - Ahmet Özer

* Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı - Alp Önder Özpamukçu

* Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı - Bilgehan Engin

* Mata Butik Hotel Yönetim Kurulu Üyesi - Cihan Kuruoğlu

* Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı - Davut Doğan

* Mahkeme Lokantası Kurucusu - Emin Selim Akgül

* Oğuz Gıda CEO'su - Enes Örer

* Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı - Gökhan Türkeş Öngel

* Hasan Usta Kebap Sahibi - İzzettin Oral

* İMES Yönetim Kurulu Başkanı - Kemal Akar

* Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Önder

* Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Reis

* Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı - Mustafa Kürlek

* ORGE Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı - Nevhan Gündüz

* Red Colour Yönetim Kurulu Başkanı - Oya Sertdemir Düşmez

* TGRT Haber Editörü - Özay Erat

* Üsküdar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü - Pelin Kıvrıkoğlu

* Bambum Genel Müdürü - Selman Yar