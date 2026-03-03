100 kilometre maliyeti 500 TL sınırında

Yükselen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin cebini doğrudan etkiliyor. Türkiye’de en çok satılan C ve B-SUV segmentindeki benzinli ve dizel otomobiller baz alındığında 100 kilometrelik kullanım maliyetinin 470 ila 500 TL bandına yükselirken özellikle yoğun şehir içi kullanımda bu rakamların daha da yukarı çıkabileceği belirtiliyor. Bu tablo, içten yanmalı motorlu araç sahipleri için aylık yakıt giderlerinde ciddi artış anlamına geliyor.

Pompa yerini şarj soketine bırakıyor

Yüksek yakıt maliyetleri elektrikli otomobillere olan ilgiyi daha da artırıyor. Evde düşük tarifeyle yapılan şarjda kilometre başına maliyet, sıvı yakıtlı araçlara göre yüzde 70-80’e varan tasarruf sağlayabiliyor. Bu da tüketicinin yönünü alternatif güç kaynaklarına çevirmesine neden oluyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan Şubat ayı verilerine göre elektrikli otomobil satışları 23 bin 302 adetle toplam pazardan yüzde 17,8 pay alırken aynı dönemde dizel otomobil satışları 8 bin 851 adet olarak gerçekleşti. Böylece elektrikli araç satışları dizeli 2,6 katına kadar çıktı. Ayrıca rapora göre 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,2 artış gösterdi.

Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’de en çok satılan elektrikli model bin 557 adetle Togg T10X oldu. İkinci sırada bin 393 adetle Togg T10F yer alırken, üçüncü sırayı 1.253 adetle Mini Countryman aldı. Listenin devamında 1.013 adetle KG Mobility Torres ve 720 adetle Tesla Model Y yer aldı.

Elektrikli dönüşüm hızlanabilir

Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı hale gelmesi durumunda elektrikli araçlara geçiş süreci Türkiye’de beklenenden daha hızlı ilerleyecek. Özellikle artan yakıt maliyetleri, toplam sahip olma maliyeti hesabında elektrikli otomobilleri daha avantajlı konuma getiriyor. Önümüzdeki süreçte petrol piyasasındaki dalgalanmanın, otomotiv satış dağılımını doğrudan etkilemesi bekleniyor.