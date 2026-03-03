Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 ayrı iş yerinde denetim yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 24 şahsa toplam 278 bin 496 TL idari para cezası kesildi.

Operasyonlarda 53 bin 50 TL ve 50 Euro nakit para, 170 adet iskambil kağıdı, bir adet tombala makinesi ile iki adet oyun makinesi ele geçirildi. Bahse konu iş yerlerini işleten 5 kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti

Kaynak: İHA