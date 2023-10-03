Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü eliyle başlatılan altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Şehrin 50 yıllık altyapı sorununu çözüme ulaştıran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Zahmet olmadan rahmet olmuyor, sabredelim az kaldı” ifadelerini kullandı.

Mustafakemalpaşa’yı dev bir şantiye alanına çeviren projede içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı aynı anda ilçeye kazandırılıyor. 50 yıllık altyapı sorununa neşter vuran projeleri hayata geçiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa’nın geleceğini şekillendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor ve altyapısı tamamlanan mahallelerimizde üstyapı çalışmalarımızı ivedilikle sürüyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer haline getirme hedefimizin bir parçası" dedi

Yüzde 70’i tamamlandı 70

Mustafakemalpaşa’da 240 bin 900 metre sathi kaplama, 6 bin 425 metre sıcak asfalt, içme suyu altyapısında yüzde 70’lik kısım tamamlanırken, 345 bin 656 metrekare parke yol yapımı, 7 bin 93 metrekare kaldırım ve tretuvar, 12 bin 606 metre bordur, 3 bin 875 metre oluk, 80 bin 607 m2 parke yol tamiri, 15 bin 505 metrekare kaldırım ve tretuvar tamiri, 7 bin 659 metre bordur tamiri, 2 bin 490 metre oluk tamiri yapıldı. 47 kilometre betonarme boru ile kanalizasyon ve yağmur suyu imalatı yapılıp, kanalizasyon yağmur suyu hattının yüzde 70’i, içme suyu altyapısının yüzde 68’i tamamlanarak, 109 bin 60 kilometre boru kullanılarak şehir tertemiz içme suyu altyapısına kavuşturuldu.

Altyapı süreci hakkında Başkan Kanar şunları kaydetti; “50 yıllık altyapı sorununa neşter vurarak bu sorunu en az 50 yıl daha ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Süreç uzun, ama sonucu güzel. Üç altyapı aynı anda yapılıyor ve sürecin tamamlanmasına az kaldı. İlçe halkımdan biraz daha sabır istiyorum. Mustafakemalpaşa’da ki gençlerimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.