BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 31 üreticiye 3 bin 750 kg nohut tohumu, 50 üreticiye ise bin 250 kg sorgum sudan otu tohumu teslim edildi.

Tohum dağıtım törenine katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sülün, projelerin yüzde 75’inin Bakanlık tarafından finanse edildiğini vurguladı.

Sülün, “Bakanlığımızca yürütülen TAKE projesi kapsamında, 2025 yılında ilimizde 7 proje aktif olarak devam ediyor. Bu projeler için yaklaşık 5 milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Bugün Mustafakemalpaşa’da nohut ve sorgum sudan otu tohumlarını üreticilerimize ulaştırıyoruz. Tohumların yüzde 75’i devletimiz, yüzde 25’i ise üreticilerimiz tarafından karşılanıyor. Bu destekle, yem bitkisi ve baklagil üretimini artırarak çiftçilerimizin verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Kaliteli üretimin daha fazla satış anlamına geldiğini belirten Sülün, üretimde artış için tüm güçleriyle üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Tören sonrasında tohumlar, üreticilere teslim edilerek tarımsal üretime yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.