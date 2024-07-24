Tarihi Zübeyde Hanım Konağı içerisinde yer alan Müze Kafe yarın itibariyle vatandaşlara hizmet sunmaya başlayacak KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi kente nefes aldıracak yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kadınların hizmetine sunulan tarihi Zübeyde Hanım Konağı şimdi de bünyesinde barındıracağı Müze Kafe ile fark yaratacak. Müze Kafe bugün saat 08.30 itibariyle İzmitlilere hizmet vermeye başladı. Kafe hizmeti sabah 08.30 ile akşam 17.30 arasında verilecek.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Zübeyde Hanım Konağı içerisinde hizmet verecek Müze Kafe İzmitlilere farklı bir kafe deneyimi yaşatacak. Ziyaretçiler aynı zamanda Prof. Dr. Seda Güneşdoğdu Sadıç’ın dantel sergisini gezebilecek. Vatandaşlar ayrıca Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde kitaplarını okurken kahvelerini yudumlayabilirler. İzmit Belediyesi tüm vatandaşları Müze Kafe’ye davet etti.