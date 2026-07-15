

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Lütfiye Mahallesi'nde bulunan bir kiraz bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih A. (35), kiraz toplamak amacıyla çıktığı ağacın üzerinde dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşen genç, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana gelişine ilişkin inceleme başlattı.