Şirket, ABD pazarındaki şube sayısını azaltırken uluslararası pazarlardaki yatırımlarını hızlandırarak binlerce yeni restoranı hizmete açtı.

KFC, ABD’de 207 restoranını kapattı

KFC’nin bağlı bulunduğu Yum! Brands’ın raporları, markanın ABD operasyonlarında küçülmeye gittiğini ortaya koydu. Buna göre 2025 yılı içerisinde 161, 2026’nın ilk üç ayında ise 46 restoran faaliyetlerine son verdi.

Aynı dönemde açılan yeni restoranlar da dikkate alındığında KFC’nin ABD’deki toplam şube sayısında net 187 adetlik azalma yaşandı.

Yerel arama görünürlüğü alanında faaliyet gösteren Local Falcon tarafından yapılan çalışmada ise 15 Temmuz 2025 ile 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında en az 312 KFC restoranının kapandığı belirtildi.

KFC’nin resmi restoran bulucu sistemindeki verilere göre de ABD’de 14 Temmuz 2025 tarihinde 4 bin 89 olan restoran sayısı, 14 Temmuz 2026 itibarıyla 3 bin 784’e düştü. Böylece yaklaşık bir yıllık süreçte 305 şubelik gerileme kaydedildi.

ScrapeHero’nun verileri ise Mayıs 2025-Mayıs 2026 döneminde KFC restoranlarının sayısının 4 bin 110’dan 3 bin 943’e gerilediğini gösterdi. Bu verilere göre söz konusu dönemde net 167 restoran kapandı.

Kapanış verileri gerçeği tam olarak yansıtmayabilir

Uzmanlar, Google Haritalar ve benzeri çevrim içi platformlardan elde edilen kapanış verilerinin her zaman kesin sonuç vermeyebileceğine dikkat çekiyor.

Adres değiştiren bazı işletmelerin sistem tarafından “kalıcı olarak kapandı” şeklinde kaydedilebildiği belirtiliyor. Ayrıca otomatik veri toplama araçlarında güncelliğini yitirmiş kayıtların kullanılmaya devam etmesi de restoran sayılarında farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

KFC, büyüme rotasını uluslararası pazarlara çevirdi

ABD’de restoran sayısını azaltan KFC, dünya genelindeki büyümesini ise hızlandırdı. Yum! Brands verilerine göre marka, 2025 yılı boyunca ABD dışındaki ülkelerde 2 bin 971 yeni restoran açtı.

KFC, 2026 yılının ilk çeyreğinde de küresel restoran ağına 643 yeni şube ekledi.

KFC Global CEO’su Scott Mezvinsky, markanın dünya çapındaki büyüklüğünün ABD kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini ifade etti. Özellikle Avrupa’da daha modern restoran modelleriyle genişlediklerini belirten Mezvinsky, uluslararası büyüme stratejisinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

Düşük performanslı restoranlar kapatılıyor

Sektör uzmanları, yüzlerce restoranın kapatılmasının KFC’nin mali açıdan zayıfladığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Black Box Intelligence Başkan Yardımcısı Victor Fernandez, düşük performans gösteren restoranların kapatılmasının büyük zincirlerde sıkça uygulanan stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Fernandez, bu yöntemle şirketlerin sermaye, yönetim ve reklam kaynaklarını daha verimli kullanabildiğini, yatırımların büyüme ihtimali daha yüksek bölgelere yönlendirildiğini ifade etti.

KFC’nin küresel satışları yükseldi

Yum! Brands verilerine göre KFC’nin dünya genelindeki sistem satışları, 2025 yılında 34,4 milyar dolardan 36,4 milyar dolara çıktı.

Satışların büyük bölümü ABD dışındaki pazarlardan elde edildi. Toplam sistem satışlarının yüzde 13’ü ABD’den gelirken, Çin’in payı yüzde 27, Avrupa’nın payı ise yüzde 12 oldu.

Bu veriler, KFC’nin büyümesinde uluslararası pazarların daha önemli bir konuma geldiğini gösterdi.

ABD’de geriledi, diğer bölgelerde büyüdü

KFC’nin 2025 yılında ABD’deki satışları yüzde 3 oranında azalırken birçok bölgede artış kaydedildi.

Çin’de satışlar yüzde 6, Avrupa’da yüzde 5, Asya’da yüzde 9, Latin Amerika’da yüzde 12, Birleşik Krallık’ta yüzde 7 arttı.

Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika bölgesinde yüzde 8 büyüme görülürken, Afrika’da yüzde 10, Kanada’da yüzde 7, Hindistan’da ise yüzde 9 artış yaşandı.

Hedef 75 bin restorana ulaşmak

Dünya genelinde yaklaşık 34 bin restorana sahip olan KFC’nin uzun vadeli hedefinin 75 bin şubelik küresel bir ağa ulaşmak olduğu açıklandı.

Şirket yönetimi, ABD’de yaşanan kapanışların genel bir geri çekilme anlamına gelmediğini belirtti. KFC’nin yatırım planlarında büyüme potansiyeli daha yüksek uluslararası pazarların öncelikli olacağı ifade edildi.