Denizli’den Bursa’ya gelen Şermin Yantur, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğine sahip Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezmek için kapıdan adımını attı. Müzeye girmesiyle şaşkınlığa uğraması bir oldu. Müzeye girer girmez konfetiler patlatılarak alkışlarla karşılandı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin 2 milyonuncu ziyaretçisi olma sebebiyle müze yönetimi tarafından Şermin Yantur’a hediye verildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Bursa’nın 1326 yılındaki fetih ruhunu yansıtan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bugüne kadar 145 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı.

360 derece dairesel döngü içerisinde Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panoramik müze, Yerli ve yabancı turistler tarafından hayranlıkla gezilirken, müze 2 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı.

Müzeye girer girmez ilgiyle karşılanan Şermin Yantur “Bursa’ya turla gezmek için geldim, gezi rotamızda Panorama 1326 Fetih Bursa Müzesi de vardı. Müzeye girdiğimde büyük bir sürprizle karşılaştım. Beni konfeti ve alkışlarla karşıladılar. Sebebini sorduğumda 2 milyonuncu ziyaretçi olduğumu öğrendim. Bu durum beni çok mutlu etti. Müzeye hayran kaldım. Böyle güzel bir eseri Bursa’ya ve ülkemize kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum" şeklinde ifade etti.