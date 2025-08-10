Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin sağ yönlü, yanal bir fayda meydana geldiğini ve hasara yol açabileceğini belirtti. Görür, “Daha büyük bir deprem beklemiyorum ancak evlerden bir süre uzak durulması önemli” diyerek halkı uyardı.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi ve endişeye neden oldu. Yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, bölge halkının uyarılara dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası yaptığı açıklamada ulaşım yollarında herhangi bir sorun olmadığını bildirdi. Uraloğlu, sahadaki tarama çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.