Depremin ardından yaşanan panik sürerken Prof. Naci Görür kritik açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul depremi olacak" diyen Görür'ün 6 maddelik uyarıları.

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Sarsıntının ardından megakentte dün açıklanan verilere göre 291 tane artçı deprem kaydedildi.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Büyükçekmece açıkları olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 08.40'ta meydana gelen depremin derinliği 7.8 kilometre olarak belirtildi. Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3,7 olarak bildirildi.

Bu depremlerin beklenen Marmara depremiyle ilişkisi olup olmadığı ise merak ediliyor. Uzmanlar konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunurken "Aziz milletimle dertleşme: şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum." diyen Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"1- İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi)

2- Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti

3- Millet olarak fay ve deprem olacak mı olmayacak mı konuşmayalım

4- Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler oluşturmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin

5- Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6- Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilim adamı değildir. Saygılarımla."