Deprem sonrasında AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntının büyüklüğü 5, derinliği ise 20,13 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedilirken, 6 Şubat depremleri ile ilgili geçmişte yaptığı uyarılarıyla tanınan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X’te bir paylaşım yaparak dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Görür, bu depremin daha önce uyardığı Çardak Fayı ile ilişkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubat’ta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!"