Son ASAL anketi, Türkiye'deki siyasi dinamiklerin ne kadar hızlı değişebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. AKP'nin yüzde 32,5 ile önde olması, ancak CHP'nin hemen arkasında yüzde 31,7 ile takip etmesi, önümüzdeki seçimlerin ne kadar çekişmeli geçeceğini gösteriyor. MHP'nin oy oranındaki düşüş, Bahçeli'nin Öcalan açılımının partiyi nasıl etkilediğini de ortaya koyuyor. Diğer milliyetçi partilerin yükselişi ise, seçmen davranışlarının çeşitlendiğine işaret ediyor.

Bu anket sonuçları, partilerin stratejilerini nasıl belirleyecekleri konusunda önemli bir gösterge olabilir. Özellikle yeni kurulacak partilerin, mevcut siyasi yapıyı nasıl etkileyeceği merak konusu. Seçim öncesi bu tür anketlerin artması, siyasi atmosferin ne kadar dinamik olduğunu da gösteriyor. Seçim günü yaklaşırken, bu durumun hem iktidar hem de muhalefet için büyük fırsatlar ve riskler taşıdığını söyleyebiliriz.