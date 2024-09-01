21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve arama çalışmaları süren Narin Güran'ın soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

AĞABEYİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZLERİ İNCELENDİ

Narin'in 18 yaşındaki kardeşi E.G. (18), soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Kardeşinin kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Narin'in diş ve çene röntgenleri, kardeşi E.G.'nin kolundaki diş izleriyle karşılaştırıldı. Adli Tıp raporunda diş izinin Narin'e ait olmadığı saptanınca, kardeşi serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCISI GÖZALTINDA

Dün geceki olayla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma gizlilik içinde devam ederken, mahkeme bu konuda haberlerin yayınlanmasına yasak getirdi. Bugün, soruşturmada bir diğer gelişme yaşandı. Narin'in ağabeyinin ardından, Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahalle Muhtarı Salim Güran da gözaltına alındı.