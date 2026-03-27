Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde açılması planlanan Millî Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerine aktif katılımını hedefliyor. TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, atölyede yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarete rektör yardımcıları, genel sekreter ve rektör danışmanları da katıldı.

Üreten nesiller için yeni merkez

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Yılmaz, Millî Teknoloji Atölyesi’nin öğrencilerin hayal güçlerini geliştirebilecekleri ve projelerini uygulamaya dönüştürebilecekleri önemli bir merkez olacağını belirtti. Atölyede yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin sadece bilgi tüketen değil, aynı zamanda üreten, yenilikçi ve problem çözebilen bireyler olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiğini ifade etti. Geniş katılımlı bir üretim ve eğitim alanı olarak tasarlanan atölye; ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin de kullanımına sunulacak. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında bir yürütücü ile yaklaşık 40 akademisyenden oluşan danışma kurulu görev alacak. Atölyede robotik ve kodlama, yazılım ve algoritma, 3D tasarım ve üretim, yapay zekâ ve dijital teknolojiler ile STEM alanlarında eğitim ve proje çalışmaları yürütülecek. Bu sayede öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri ve uygulamalı öğrenme süreçlerine aktif katılım sağlamaları amaçlanıyor.