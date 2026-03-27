Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kalkınma Tarım ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından, Edremit ilçesinin turistik rotalarının belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Birlik Başkanı Muammer Temiz başkanlık etti. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen çalışmanın ilçenin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Birlik Başkanı Muammer Temiz, toplantıya katılım sağlayan encümen üyelerine, meclis üyelerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, yürütülen çalışmaya tam destek vereceklerini vurguladı.

Toplantı boyunca katılımcılar, kendi uzmanlık alanları doğrultusunda görüş ve önerilerini paylaşarak sürece önemli katkılarda bulundu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, belirlenen turistik rotalarla ilgili detaylı çalışmaların yürütülmesi amacıyla alt komisyonlar kurulmasına karar verildi.