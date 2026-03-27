Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi’ni; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü ve Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel ile Fakülte Dekanları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Araştırma Dekanlığı olarak öncülük ettikleri Milli Teknoloji Atölyesi’nin faaliyete başlamasından gurur duyduklarını belirtti. Tekin, atölyenin Düzce Üniversitesi öğrencilerinin merakını besleyecek, hayal gücünü somut çıktılara dönüştürecek ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunacak bir merkez olacağını söyledi.

Düzce Üniversitesi 30 üniversite arasında

Rektör Nedim Sözbir, kısa zamanda başarılı bir proje süreci yönettiklerini ve Milli Teknoloji Atölyeleri Proje desteğiyle Türkiye’de 30 üniversite arasına girdiklerini ifade ederek emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti. Yüksek teknoloji üretmenin önemini vurgulayan ve bunun en önemli yerinin de üniversiteler olduğunun altını çizen Rektör Sözbir, destek olanlara teşekkür etti.

Türkiye’nin dört bir yanında gençlere üretim ve proje kültürü kazandırmayı hedefleyen ve Milli Teknoloji Yıldızı olan Milli Teknoloji Atölyeleri, fikirlerin ürüne, hayallerin teknolojiye dönüştüğü merkezler olarak Milli Teknoloji Hamlesine güç katacak.

Üniversite–TÜBİTAK iş birliğinin önemli bir göstergesi olarak Düzce Üniversitesi’nde faaliyetlerine başlayan Milli Teknoloji Atölyesi; prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları, sarf malzeme destekleri ile eğitim ve mentorluk imkanları sunan kapsamlı bir altyapıya sahip.

Atölye, öğrencilerin projelerini tasarlamalarına, geliştirmelerine, test etmelerine ve teknik becerilerini güçlendirmelerine imkan tanırken, aynı zamanda teknoloji yarışmalarına hazırlık süreçlerine de destek veriyor.