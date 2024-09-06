Türkiye'yi derinden etkileyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayı, ülkede büyük bir infiale yol açtı. Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili şüphelerin odağı haline gelen amca S.G., Narin'in izlerinin bulunduğu aracında gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan DNA testlerinin S.G.'nin aracındaki izlerin Narin Güran'a ait olduğunu ve bu durumun kuvvetli bir şüphe oluşturduğunu duyurdu.

S.G. ile Narin'in babası arasında mevcut bir husumetin olduğu öne sürüldü. İddialara göre, S.G. kardeşine “Sana ömür boyu unutamayacağın bir acı yaşatacağım” şeklinde tehditlerde bulunmuştu. Bu iddialar, olayın bir intikam cinayeti olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

S.G., ifadesinde Narin'in kaybolduğunu, bu durumu kızı tarafından arandığında öğrendiğini belirtti. Kızını olaydan önce görmediğini ve telefonunun kapalı olmasının sebebinin tarlaların yakınında çekmemesi olduğunu öne sürdü. Ancak, telefonundaki WhatsApp mesajlarını ve görüşmelerini silmiş olması, şüpheleri artırdı. S.G., mesajları kardeşi Arif'in mermileri yakalandığında kendisinden yardım istediği için sildiğini açıkladı.