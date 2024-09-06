Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 520 hak sahibini sıcak yuvaya kavuşturacak kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan İYİ Partili Talas Belediye meclis üyelerine projenin önemini vurguladı.KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Meclisi eylül ayı ikinci birleşim Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşti.

“520 HANENİN İŞİ ÇÖZÜME KAVUŞACAK”

İki maddenin gündemde bulunduğu meclis oturumunda konuşan Başkan Yalçın, “520 ailenin oluşturduğu bir arsa var. Köşesinde de küçük bir arsayı tamamlamak için devlet ve belediye ortaklığında bir arsa bulunuyor. Büyük arsayı tamamlamak için istediğimiz Milli Emlak Müdürlüğü, burayı 'ticari alan yaparsan veririm' diyor. Yani devlet böyle istiyor. Bu arsanın yarısı da zaten belediyenin. 520 ailenin mirasçısıyla beraber çözümüne dokunuş yapacakken bizi, meclisi, Milli Emlak'ı başka şeylerle itham etmek nereden çıktı? Kentsel dönüşüme karşı çıktığınızı tarih yazacak. 7 yıldır yapılmayan bir şeyi bir dokunuşla yaparak 520 hanenin duasını alacaksınız” dedi.

Başkan Yalçın, Yenidoğan Mahallesindeki kentsel dönüşüm alanıyla ilgili maddeye karşı çıkan İYİ Partili meclis üyelerine seslenerek, “Ben kısaca şunu anlatmak istiyorum. Olay şu: 520 dairenin oluşturduğu ailenin bir arsası. Bu büyük arsanın yanında da küçük bir parça arsa var. Bu parçayı büyük arsaya tamamlamak için burada devletin ve ortağı belediyenin olduğu bir arsa var. Bu arsayı tamamlamak üzere istediğimizde, Milli Emlak Müdürlüğü diyor ki: ‘Burasını ticari parsel yaparsan veririm.’ Devlet ya bunu söyleyen. Yarısı da zaten belediyenin. İşte hepsi bu. 520 dairenin problemi çözüldü. Böylelikle yanında sosyal donatısı ve ticaret yapılan bir alan oluşacak. Bu, söylediğinize göre doğru değil mi? İşte izahı bu. ” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ek oturumda yer alan iki gündem maddesi oylanarak karara bağlandı.

Meclis toplantısı, 7 Ekim 2024 Pazartesi günü toplanmak üzere sona erdi.