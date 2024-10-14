Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in ölümüne dair Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Dicle Canvova, iddianameye yansıması beklenen bilgilerle ilgili olarak, "Narin evde öldürüldü. Evde dört kişi vardı: anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar. Amca Salim Güran ile Narin'in ağabeyi, Narin'i öldürdüğü iddiasıyla öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, "Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmaları ve adli soruşturmaya başladık. Şu anda tutuklu ve adli kontrollü şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Tespit edilen görüntüler TÜBİTAK tarafından değerlendirildi. Daraltılmış baz çalışması ile önemli deliller elde edildi. Teknik incelemelerin son aşamasına gelindi ve iddianame hazırlığı başladı. Bu çalışma ile kimin nerede olduğu belirlenmiş durumda. İddianame ile Narin'in katillerinin kim olduğunu göreceğiz" dedi.