"Suçluyu kayırma" suçundan yargılanan tüm sanıklara ceza verildi.

Narin Güran cinayeti davasında 'suçluyu kayırma' suçundan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk dördüncü kez hesap vermek için hakim karşısına çıktı. 15 sanık hakkında karar verildi.

"Suçluyu kayırma" suçundan yargılanan tüm sanıklara ceza verildi. Sanık 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, 4 sanık için 3.5 yıl, 8 sanık için 3 yıl hapis cezası hükmedildi. Birsen, Fuat ve Maşallah Güran 3 yıl 6 ay ceza aldı.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada dördüncü kez hakim karşısına çıkan sanıklar şu şekildeydi:

"Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17)"

Narin Güran cinayetiyle ilgili amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası almıştı. Küçük kızın cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf mahkemesi, Narin Güran cinayeti davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini hukuka uygun bulunmuştu.