İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran'ın Diyarbakır'daki kabrini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'daydı. Kentte temaslarda bulunan heyet Narin'in kabrini ziyaret etti. Bakanlar Narin'in mezarına çiçekler bıraktı.

Bakan Yerlikaya Yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve heyetimizle birlikte Narin kızımızın kabri başında dua ettik. Yaşadığımız bu menfur olay Milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah'ta rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.