Spikerlere yönelik soruşturmada adı geçen Hande Sarıoğlu hakkında sosyal medyada yeni iddialar gündeme geldi. Mehmet Akif Ersoy ile ilişki yaşadığı öne sürülen Sarıoğlu, gece yarısı art arda paylaşımlar yaparak bu iddialara tepki gösterdi.

HaberTürk'te çalıştığı dönemde yöneticileri olan isimleri tek tek paylaşan Hande Sarıoğlu sert ifadeler kullandı.

"BANA İFTİRA ATAN GİZLİ TANIK..."

Hande Sarıoğlu paylaşımına "İstisnasız herkesten, arkadaşlarım dahil benimle tanışan herkesten hakkımda ne biliyorsunuz, ben nasıl bir insanım, tek tek duyacağım, yazacaksınız. Bana öldükten sonra değil, yaşarken lazımsınız. Bir iftiracı şerefsizin karşısında nasıl bir ordu olduğumu göstereceksiniz. Beni iftiracı adiler değil, siz anlatacaksınız" diyerek başladı.

Fatih Altaylı'ya seslenen Hande Sarıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Benimle çalıştığınız, mesai yaptığınız, beni transfer edip sonra Spor Saati programındaki yorumlarımdan dolayı masadan kalkıp gittiğiniz, sonra da programı yayından kaldırdığınız günlerin tamamı hakkında, benim için yazmak boynunuzun borcu. O evdeki kız evladınızı düşünün. Hakkıma girdiğiniz her şey için artık benim adıma bir şeyler söyleme zamanı geldi Altaylı. Beni nasıl bilirdin, ben nasıl bir insanım yazacaksın. Bu kanala sen beni transfer ettin, sonra sen spor programımı elimden aldın, sonra senin talimatınla kanalla yollarım ayrıldı."

"BENİ BU İŞE KARIŞTIRAMAZSIN"

Mehmet Akif Ersoy'a sert ifadeler kullanan spiker "Ne halt yediysen yedin, kimlerle ne karıştırdıysan karıştırdın, ama beni bu işe karıştıramazsın. Siyaset ayağıyla yazdığın mektupları, gönderdiğin kamuoyu mesajlarını geçeceksin. Beni yazacaksın ERSOY. Benim adıma yazacaksın. 2 erkek evlat sahibisin. Onların yüzü suyu hürmetine yazacaksın gerçekleri. Ulan ben 2018-2020 yılları arasında Habertürk’te çalışmışım. Akif, sen o zaman daha spikersin, öyle Genel Yayın Yönetmenliği falan bi gücün yok daha. Ben ne ara senin ortamına gelmişim" dedi.

Hande Sarıoğlu devamındaki paylaşımda ise "Benim Habertürk’te çalıştığım dönemde Genel Yayın Yönetmelerim, Selçuk Tepeli ve Kürşad Oğuz. Benim genel yayın yönetmenlerim sizdiniz. Ben nasıl bir insanım, beni nasıl tanıdınız, Habertürk spor spikerliği görevim boyunca tanıdığınız benden bahsedeceksiniz. Benim için yazacak, benim için konuşacaksınız Selçuk abi, Kürşad abi.." dedi.

"HAKKIMI YİYEMEYECEKSİNİZ"

Spiker son olarak şu ifadeleri kullandı:

Hakkımda çıkan tüm iftiralara karşı dimdik burdayım. Hepinizin karşısındayım. Bana iftira atan gizli tanık senin hiç mi haysiyetin onurun insanlığın yok. Ama hayatımı senin gibi yalancıların iftiralarına bırakmam. Ben içinde bulunduğum bu camianın en [...] kadını olarak, kralı gelsin, padişahı gelsin benim sol [...] olamaz, size insalık öğretmeye and içtim ulan. Ne adımı, ne hakkımı yiyemeyeceksiniz."