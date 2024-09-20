Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'nde, bugüne kadar 15 çocuğun yaşamını yitirdiği ve bu çocukların 9'unun Narin'in akrabaları olduğu belirlendi. Geçmişteki bu ölümler, Narin Güran cinayeti soruşturması çerçevesinde incelenecek.

Narin Güran cinayeti sonrasında tüm dikkatler Bağlar'daki Tavşantepe Köyü'ne çevrildi. Köyde son yıllarda ölen 15 çocuktan 9'unun Narin’in akrabaları olduğu öğrenildi. Narin'in ardından bir sessizlik hakim olan Tavşantepe Köyü'nde, geçmiş yıllarda yaşanan çocuk ölümleri, Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında yeniden değerlendirilecek.

Son bilgilere göre, Narin’in ablası T.G. 2019’da 5 yaşında, ikiz kardeşleri A.A. ve Y.A. 1 yaşındayken 5 gün arayla hayatını kaybetti. Narin’in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S. (3) ve F.S. (4) aynı gün öldü. Ayrıca, Narin’in annesinin amca çocukları F.Ç. ve M.Ç. de 2 yaşında yaşamını yitirdi. Narin’in annesinin teyze torunu H.Y. ise 5 aylıkken hayatını kaybetti. Savaş Güran’ın (22) da bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddiaları gündemde.

Diğer çocuk ölümleri ise şöyle: F. D. / (18 günlükken ölmüş) Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995, M. B. / (Erkek, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012, S. D. / (Kız, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986, Ş. D / (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001, Ş.K. / (Erkek, 9 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009, Z. T. / (Erkek, 12 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir dere yatağında bulunan Narin Güran’a ilişkin adli belgeleri ve otopsi raporunu inceleyerek bir rapor hazırladı ve bunu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Raporda, "Mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı konusunda tıbben bir değerlendirme yapılamadığı" ifadesine yer verildi. Ayrıca, Narin’in ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta gerçekleştiği belirtildi.

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.

