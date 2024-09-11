Türkiye, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşanan trajik bir cinayet olayını konuşuyor. 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran, köyün yakınlarındaki bir derede çuval içinde ölü olarak bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından, aile üyeleri dahil toplam 24 kişi gözaltına alındı. Narin'in amcası Salim Güran ise cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Olayın ardından, amca Güran'ın avukatı Seda Toğrul, müvekkilinin savunmasını üstlenmekten çekildiğini açıkladı. Toğrul, "Bundan sonra sanık avukatı olarak değil, bir anne olarak takipçisi olacağım" ifadelerini kullanarak, davayı bir anne duyarlılığıyla izlemeye devam edeceğini belirtti.

Toğrul, kamuoyunu derinden etkileyen bu olayın ardından, sanık beyanları ve delillerin ışığında savunmaya devam edemeyeceğini ifade etti. Bu açıklama, olayın toplumda yarattığı derin üzüntü ve şokun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.