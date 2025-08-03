Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde narkoz gazı tankında yaşanan patlama sonrası 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçilerin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Öte yandan, olayda sağ kurtulan 2 işçinin de ifadesine başvurulacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.