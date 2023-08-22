NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Sistem Gereksinimleri

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Minimum Sistem Gereksinimleri

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

  • İşlemci:Intel Core i3-8350K
  • RAM:4 GB RAM
  • Ekran Kartı:Nvidia GeForce GT 640
  • DX:Version 11
  • İşletim Sistemi:Windows 7/8.1/10, 64-bit
  • Depolama Alanı:40 GB
  • Sound:DirectX 11 sound device
  • NET:Broadband Internet connection

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Önerilen Sistem Gereksinimleri

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

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  • İşlemci:Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz / AMD FX-6300 Six-Core
  • RAM:6 GB RAM
  • Ekran Kartı:AMD Radeon R9 270X / R7 265 2 GB / Nvidia GeForce GTX 660 2 GB
  • DX:Version 11
  • İşletim Sistemi:Windows 7/8.1/10, 64-bit
  • Depolama Alanı:40 GB
  • Sound:DirectX 11 sound device
  • NET:Broadband Internet connection

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan, NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER oyununu indirebilmek için 40 GB depolama alanına sahip olmalısınız.