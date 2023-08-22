NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Sistem Gereksinimleri
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Minimum Sistem Gereksinimleri
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i3-8350K
- RAM:4 GB RAM
- Ekran Kartı:Nvidia GeForce GT 640
- DX:Version 11
- İşletim Sistemi:Windows 7/8.1/10, 64-bit
- Depolama Alanı:40 GB
- Sound:DirectX 11 sound device
- NET:Broadband Internet connection
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Önerilen Sistem Gereksinimleri
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz / AMD FX-6300 Six-Core
- RAM:6 GB RAM
- Ekran Kartı:AMD Radeon R9 270X / R7 265 2 GB / Nvidia GeForce GTX 660 2 GB
- DX:Version 11
- İşletim Sistemi:Windows 7/8.1/10, 64-bit
- Depolama Alanı:40 GB
- Sound:DirectX 11 sound device
- NET:Broadband Internet connection
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan, NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER oyununu indirebilmek için 40 GB depolama alanına sahip olmalısınız.