Bursa Emniyet Müdürlüğü şehir merkezi ve 17 ilçedeki tüm okullarda bugün itibariyle bekçi ve polis görevlendirdi. Kent genelinde 750 okulda bekçi ve polisler gün boyunca görev yapacak.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çalışan gece kartallarının mesaileri gündüze çekildi. Bekçiler okullarda bugün itibariyle göreve başlayıp giriş ve çıkış saatlerinde tedbir almanın yanısıra gün içerisinde okul çevresindeki alakasız kişileri men edecek.

Ayrıca Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler de büyük okulların giriş ve çıkış saatlerinde motorize ekip sayısını arttıracak.

Bekçiler okula giren bazı öğrencilerin çantalarında da kontrol yaptılar.

Bursa Valiliği, şehir genelindeki okullarda en küçük huzursuzluğa izin verilmeyeceğini, vatandaşların çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebileceklerini açıkladı.

