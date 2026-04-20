Toplantıda konuşan Arpaguş, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2026 yılına ait güncel kesim bedellerini açıkladı. Buna göre, yurt içinde kurban kesim bedeli 18.000 TL olarak belirlenirken, yurt dışı kesim bedeli ise 7.000 TL olarak duyuruldu.

Başvuru ve bağış kanallarına ilişkin olarak ise vatandaşların bağışlarını, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri ve cami dernekleri aracılığıyla iletebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra tüm PTT şubeleri ile TDV ile anlaşmalı bankalar üzerinden de bağış yapılabileceği ifade edildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ise vekalet işlemlerini din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler ve koordinatörlükler üzerinden gerçekleştirebileceği aktarıldı. Organizasyona katılım sağlamak isteyenlerin belirlenen takvime uyması gerektiğini hatırlatan Arpaguş, bağış kabul işlemlerinin 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de sona ereceğini belirtti.