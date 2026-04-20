Başvuru ve bağış kanallarına ilişkin olarak ise vatandaşların bağışlarını, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri ve cami dernekleri aracılığıyla iletebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra tüm PTT şubeleri ile TDV ile anlaşmalı bankalar üzerinden de bağış yapılabileceği ifade edildi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların ise vekalet işlemlerini din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler ve koordinatörlükler üzerinden gerçekleştirebileceği aktarıldı.
Organizasyona katılım sağlamak isteyenlerin belirlenen takvime uyması gerektiğini hatırlatan Arpaguş, bağış kabul işlemlerinin 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de sona ereceğini belirtti.
