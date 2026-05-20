Edinilen bilgilere göre doğa yürüyüşü için mağara çevresine giden Ömer Cabir, bölgede kazılmış çukurlar ve parçalanmış kaya yapılarıyla karşılaştı. Mağara çevresinde yapılan kaçak kazılar nedeniyle doğal yapının zarar gördüğünü belirten Cabir, duruma tepki gösterdi.

Yıllardır doğal güzelliğiyle bilinen mağaranın bilinçsiz kişiler tarafından tahrip edildiğini ifade eden vatandaşlar, kaçak kazıların önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Bölge sakinleri, tarihi ve doğal alanların korunması gerektiğini belirterek denetimlerin artırılmasını istedi.



Define amacıyla yapılan kaçak kazıların sadece tarihi mirasa değil, doğaya da büyük zarar verdiği vurgulandı.